شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يعيد ترتيب الأوراق فى سموحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، فى ترتيب الأوراق داخل النادى السكندرى استعداداً لمواجهه الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم 29 من شهر يناير الجارى، فى الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما على ستاد ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

وحرص حمادة صدقى، على وضع برنامج الإعداد لمواجهة زعيم الثغر وجاءت بدايته بخوض ودية مع الترم، انتهت لصالح سموحة، بنصف دستة أهداف، وذلك للاطمئنان على البدلاء وتكوين فكرة كاملة عن جميع اللاعبين المسجلين بالقائمة بعدما تولى المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن حيث بدأت مهمته بقيادة الفريق السكندرى أمام الإسماعيلى فى الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وأكد المدير الفنى لسموحة إن هناك أسبوع كامل قبل مباراه الاتحاد السكندرة لذا منح اللاعبين راحه لمدة 48 ساعة اليوم وغدا على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعيه بداية من الأربعاء المقبلة واكتملت القوة الضاربة للفريق حيث أن الفريق كامل العدد بعودة السيد فريد ومحمود معاذ لـ"فورمة" المباريات كما أشاد صدقى بمستوى محمد طلعت المنضم حديثا للفريق قادما من المقاولون العرب وعوده مهاجم الفريق ديريك نسينامبى.

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فيما أجرى فرج عامر رئيس نادى سموحة اتصالا هاتفيا بحماده صدقى أكد خلاله على كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين خلال المرحلة المقبلة وشكرهم على الأداء الرجولى أمام الإسماعيلى وطالبهم باستمرار الروح القتالية فى ديربى الإسكندرية القادم أمام سيد البلد فيما يعود إيريك تيسمبى، لاعب سموحة السابق، للانضمام من جديد للفريق فى الميركاتو الحالى بدلا من الكاميرونى رونالد، بعدما تم الاستغناء عنه فى بداية الموسم ولم يشارك اللاعب مع أى نادٍ، وهو ما سهل من عودته من جديد للفريق السكندرى، خاصة أنه كان سيحصل على كافة حقوقه المادية نظرا لفسخ التعاقد من طرف واحد، وهو ما جعل الإدارة ترحب بعودته من جديد للاستفادة منه حتى نهاية الموسم .

جاء عودة اللاعب بعدما قرار مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر بفسخ التعاقد مع الكاميرونى رونالد وانجا مهاجم الفريق والذى تعاقد معه مجلس الإدارة منذ بداية الموسم الحالى بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق فى الوقت الذى تعاقد فيه سموحة مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة 3 سنوات فى الصفقات الشتوية الحالية، بالإضافة لوجود الثنائى حسام حسن وأحمد حسن مكى، كما لم يثبت المهاجم الكاميرونى أحقيته بالتواجد مع الفريق حيث أنه لم يحرز سوى هدفين للفريق السكندرى، بالرغم من مشاركته مع الفريق طوال الأسابيع الماضية إلا أنه لم يثبت جدارته بالبقاء وهو ما أكد عليه المدير الفنى الجديد حمادة صدقى .

ويعاون حمادة صدقى فى الجهاز الفنى لسموحة كلا من أحمد عبد الفتاح كمدرب عام وخميس جعفر مدرب مساعد وأحمد ناجى مدربا لحراس المرمى بالإضافة لمخطط أحمال أجنبى.