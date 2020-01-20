شكرا لقرائتكم مفاجأة .. المصري يجس نبض حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، علمت الخليج 365، قيام مسئولي النادي المصري، بفتح قنوات اتصال مع حسام حسن المدير الفني الأسبق للفريق البورسعيدي، بعد رحيله عن تدريب نادي سموحة السكندري، منذ أيام وتقديم استقالته بسبب تراجع النتائج.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، قيام مسئولي النادي المصري، بالتواصل مع حسام حسن دون الدخول فى مفاوضات مباشرة لتوليه تدريب الفريق البورسعيدي، لكن الحديث شهد بعض التليمحات لإمكانية عودة التوأم لقيادة النادي مرة أخري مطلع الموسم الجديد، وفقا لما ستسفر عنه نتائج الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

وتولى حسام حسن تدريب المصري فى 3 ولايات مختلفة، الأولي خلال موسمي 2007/2008 و 2008/2009، حيث قاد الفريق البوسعيدي فى 27 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و 11 تعادل و7 هزائم.

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بينما كانت الولاية الثانية لحسام حسن مع المصري، قصيرة للغاية، ولم تستمر سوى 3 مباريات فقط، حقق خلالها الفوز على الأهلي وإنبي وتعادل مع الإسماعيلي.

فيما جاءت الولاية الثالثة لتكون الأطول من ناحية المدة والأفضل من الناحية الفنية لحسام حسن مع النادي المصري، حيث قاد الفريق خلال 115 مباراة حقق خلالها 57 انتصار و33 تعادل و 25 هزيمة قبل رحيله.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق مع وجود خميس جعفر فى منصب المدرب العام للفريق السكندرى.