شكرا لقرائتكم كيف أحتوي الأهلي مشادة كهربا وأحمد فتحي .. انتهت فى 10 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادي الأهلي، فى احتواء أزمة محمود عبد المنعم كهربا و أحمد فتحي لاعبا الفريق الكروي، والتى اندلعت خلال مباراة المقاولون العرب التى اقيمت منذ ساعات، وتحديدا فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

أزمة كهربا وأحمد فتحي لم تستمر سوى لحظات معدودة داخل المستطيل الأخضر، بعدما اعترض الأول على تعليمات وتوجيهات الأخير داخل الملعب لكن المشادة كانت بسيطة وانتهت بعدما تدخل أكثر من لاعب أبرزهم وليد سليمان لتهدئة الثنائي، وبعد التهدئة توجه كهربا إلى فتحي وقام بتقبيل رأسه لينتهي الموقف سريعاً.

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وتجاوز أحمد فتحى الخلاف الذى نشب بينه وبين كهربا ونشر صورة تجمعه بزميله على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام" للاحتفال بالفوز على المقاولون العرب.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، كشف لـ"الخليج 365"، ما فعله الجهاز الإداري للقلعة الحمراء، عقب المباراة لأحتواء الأزمة وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذى تحدث مع كهربا فى جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق فقط ووجه إليه اللوم بسبب عدم قبوله توجيهات أحمد فتحي كابتن الفريق، داخل الملعب وطالبه بعدم تكرار الأمر مجددا خاصة أن هذا يحدث كثيرا داخل المستطيل الأخضر، ويحق لقائد الفريق توجيه زملائه وفقا لتعليمات الجهاز الفني.

وتقبل كهربا حديث سيد عبد الحفيظ، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا نرفزة ملعب، مشددا على قوة علاقته مع أحمد فتحي زميله فى المنتخب الوطني لعدة سنوات قبل اللعب سويا داخل النادي الأهلي، وأنه يحترم الأسس الموضوعة داخل القلعة الحمراء.