شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم فى التصنيف العالمى.. والزمالك يقفز 11 مركزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق نادى الزمالك قفزة كبيرة فى تصنيف موقع " clubworldranking"العالمى، الصادر اليوم الاثنين، ليحتل الأبيض المركز الـ 120 عالمياً بدلاً من 131 الذى احتله فى التصنيف، عقب تحقيقه الفوز على الجونة بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما الأربعاء الماضى على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ13 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء الأهلى فى المركز الـ38 عالمياً ليتقدم ثلاثة مراكز عن التصنيف الماضى عندما احتل المركز الـ41 على مستوى العالم، ليحافظ على صدارة تصنيف الأندية المصرية مواصلا تفوقه على الزمالك، فيما تراجع بيراميدز من المركز الثانى للثالث حيث جاء فى المركز الـ126 عالميا بدلا من الـ113 فى الأسبوع الماضى.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وجاء نادى المقاولون العرب فى المركز الرابع على مستوى الفرق المصرية والـ 227 عالمياً بحسب موقع " clubworldranking"، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الخامس محلياً والـ 233 عالمياً، والاسماعيلى فى المركز السادس محلياً والـ 234 عالمياً، والاتحاد السكندرى فى المركز السابع محلياً والـ 247 عالمياً.

ويتصدر نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التصنيف العالمى متفوقا على برشلونة الإسبانى الذى حل وصيفا، ثم فلامنجو البرازيلى فى المركز الثالث.

وحقق ليفربول فوزا غاليا على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد" معقل بطل أوروبا مساء أمس الأحد، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".



