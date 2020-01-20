شكرا لقرائتكم التويجري: شرب القهوة خلال منافسات داكار ليس مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف محمد التويجري، سائق الراليات السعودي، أنه سيستأنف قرار الاتحاد السعودي للسيارات، وذلك بعد إيقافه لمدة 3 أشهر بجانب ملاحه.
وجاء القرار على خلفية انتشار "فيديو" في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله السائق وملاحه وهما يتناولان القهوة خلال منافسات سباق رالي داكار في السعودية.
وقال محمد التويجري في مقابلة مع "العربية" يوم الأحد: أولا التسجيل والاشتراك في رالي داكار ليس بالأمر السهل ليستهان به، والراليات للسرعة وليست لشرب قهوة، واستمرت تحضيراتنا للرالي لمدة 6 أشهر.
وأضاف: شرب القهوة وتناول الأغذية مسموح به في السباق خلال سرعات محددة، لكن لا يجب أن تأخذها بحجم الاستهتار الذي وضعته فيه، هناك فريق روسي قام بإعلان خلال المنافسات لمشروب طاقة، وأنا تناولت القهوة لأنه كان لدي عطل في سيارتي.
وواصل: سمعت بيان الاتحاد السعودي للسيارات من خلال وسائل الإعلام، وسأستأنف القرار، وسأراجع الاتحاد في ذلك.
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