ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على بارما

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود فريقه يوفنتوس لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه بارما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العشرين من المسابقة.
وسجل رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 43 و58،فيما سجل هدف بارما الوحيد أندرياس كورنلويس في الدقيقة 55.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 16 هدفا في المركز الثاني، بفارق سبعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره السادس عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.
فيما توقف رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز الثامن، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل أربع.
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