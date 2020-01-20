شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم الجابون فى ربع نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو على نظيره الجابونى بنتيجة 36 /17 فى أولى مواجهاته بربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو2020 . ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 . Advertisements ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثانى لقاءاته بدور ربع النهائى مع أنجولا بعد غد الأربعاء . وشهد اللقاءين الماضيين حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا . وتضم قائمة اللاعبين كلا من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

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