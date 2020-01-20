شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف احتوى الأهلي مشادة كهربا وأحمد فتحى وموقف عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلي فى احتواء أزمة محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحى، لاعبى الفريق الكروى، والتى اندلعت خلال مباراة المقاولون العرب التى أقيمت منذ ساعات، وتحديدا فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

أزمة كهربا وأحمد فتحى لم تستمر سوى لحظات داخل المستطيل الأخضر، بعدما اعترض الأول على تعليمات وتوجيهات الأخير داخل الملعب، لكن المشادة كانت بسيطة وانتهت بعدما تدخل أكثر من لاعب، أبرزهم وليد سليمان لتهدئة الثنائى، وبعد التهدئة توجه كهربا إلى فتحى وقام بتقبيل رأسه لينتهى الموقف سريعاً.

وتجاوز أحمد فتحى الخلاف الذى نشب بينه وبين كهربا ونشر صورة تجمعه بزميله على حسابه الرسمى على "إنستجرام" للاحتفال بالفوز على المقاولون العرب.

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مصدر مطلع داخل النادى الأهلي كشف لـ"سوبر كورة" ما فعله الجهاز الإدارى للقلعة الحمراء عقب المباراة لاحتواء الأزمة، وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

لمعرفة تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع كهربا بعد مشادة أحمد فتحى، اضغط هنا..

وانتهت مباراة الأهلى والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلى فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.