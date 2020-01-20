شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل الأهلي مع ملف شراء رمضان صبحى نهائياً؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو النادى الأهلى لفتح ملف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار إليه من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لنهاية الموسم، حيث تنتظر الإدارة الحمراء الجلسات التى ستعقدها خلال الأيام المقبلة لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادى والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لحسم مصر اللاعب الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية شهر يونيو المقبل.

وكان الأهلى قد استعار رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو، وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشرائه نهائياً أو إغلاق ملف اللاعب وتركه للعودة إلى تجربته الإنجليزية.

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ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً لحاجة الفريق لجهوده، خاصة أنه من أهم نجوم الفريق حالياً، لكن رغبة المارد تصطدم بالمطالب المالية المُبالغ فيها من جانب النادى الإنجليزى الذى طلب 7 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية فوق مستوى وقدرات خزينة القلعة الحمراء.

إدارة الأهلى ستبدأ رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى فى غضون الفترة القليلة المقبلة، حال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى ولجنة التخطيط بشراء اللاعب الذى يُعانى من إصابة فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مران الفريق يوم 18 ديسمبر الجارى ومازال يحتاج فترة تأهيل حتى أوائل فبراير المقبل.

وكان رمضان صبحى قد كشف أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".