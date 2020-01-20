شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشارك باجتماع قطاع التربية الرياضية بالأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويهدف اجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات لعرض تصورات اللائحة الأكاديمية الموحدة لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، والتى يصل عددها إلى 27 كلية تغطى كافة محافظات مصر.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن المرحلة الحالية تشهد فكر وتطلعات مختلفة خاصة بالرياضة على كافة مستوياتها التقنية والاستراتيجية ضمن خارطة سياسية تتفق مع رؤية الدولة وتحدياتها المختلفة مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بالرياضة حالياً يتم وفق قرارات مدروسة على أعلى مستوى .

واضاف وزير الشباب والرياضة أن أسلوب أداء وزارة الشباب والرياضة يتم بتخطيط وتنفيذ يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وواقع الخريطة الرياضية المصرية، مشيراً إلى الربط المتميز فى ذلك المجال بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والرياضة التنافسية بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 والهدف الاستراتيجى الخاص ببناء الإنسان المصرى وما يتعلق بممارسة النشء والمواطن المصرى للرياضة من مبادرات تنفذها وزارة الشباب والرياضية كالرياضة اسلوب حياة، والصحة العامة بالاضافة إلى رياضة البطولة .

حضر الاجتماع فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، حسنى غندر رئيس الاتحاد المصرى الرياضى للشركات، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية .