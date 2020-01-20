شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان ووادى دجلة فى الجولة 14 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة أسوان فى لقاء الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد أسوان.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

خالد وليد، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعي، أحمد سعيد، يعقوبا، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، بوزاس، عبد الكبير العوادي، بيكهام.

كما أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان تشكيل تماسيح النيل لمواجهة دجلة والذى جاء كالتالى:

Advertisements

إسلام سليمان فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، أحمد عامر، الحسينى سمير، محمد الصباحي، ابراهيم القاضي، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيرى، فادى فريد، عبد الرحمن جبنة، مصطفى دويدار.

ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

وطالب مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، لاعبيه باعتبار مباراة اليوم هى الأهم فى الدور الأول لكونها مع المنافس المباشر فى صراع الهبوط والفوز بها يمثل دفعة كبيرة للفريق.