الامارات | رسمياً تفاصيل حصول تيغالي على الجنسية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً تفاصيل حصول تيغالي على الجنسية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، على موقعه الرسمي، الآن حصول لاعب الوحدة، الأرجنتيني تيغالي، على الجنسية الإماراتية، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في الفريق، وبذلك يحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم مع فريق الوحدة، كما يحق لفريق الوحدة الآن التعاقد مع لاعب أجنبي بديل ليكون إضافة للفريق في الدور الثاني.

وانضم تيغالي إلى نادي الوحدة موسم 2013-2014 وخاض مع الفريق في بطولتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي 196 مباراة سجل خلالها 179 هدف وحصل على 36 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، بخلاف بطولة كأس رئيس الدولة، وكان نادي الوحدة قد أعلن في ديسمبر الماضي أن مهاجم وقائد الفريق، الأرجنتيني سبيستيان تيغالي، وصلت أهدافه إلى 200 هدف، منذ انتقاله لصفوف «العنابي»، وكان اللاعب قريب من الحصول على الجنسية الإماراتية قبل بطولة كأس آسيا 2019، التي اقيمت في الإمارات ولكن لم تنتهي الإجراءات في هذا الوقت.

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