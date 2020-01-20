شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة اللاعبين في فقرة فنية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز كارتيرون، على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اهتم باللعب من لمسة واحدة في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط.

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وشهدت هذه الفقرة قيام المدير الفني الفرنسي بمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.

وكان المدير الفني للفريق قد حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.