شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يدرس النجم الساحلي بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على 6 تسجيلات لمباريات فريق النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته استعدادا لمواجهة الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، استعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلي أمام الترجي والإفريقي ونجم متلوي التونسيين في الرابطة التونسية المحترفة الأولي، بالإضافة إلى مباراتي النجم الساحلي أمام الهلال السوداني في تونس والسودان.

كما يستعين فايلر بتسجيل مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم التي أقيمت على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي؛ استعدادا لمواجهة الأحد المقبل المهمة في رحلة الأهلي للمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.