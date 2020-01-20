شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة تصفيات كأس العالم.. تعرف على التصنيف النهائي لمنتخبات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى غدا الثلاثاء 21 يناير، مراسم قرعة دور المجموعات من التصنيفات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يمثل مصر، محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وبحسب أخر تصنيف للمنتخبات يتواجد المنتخب المصري على رأس إحدى المجموعات الـ10 على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى التصفيات النهائية حيث تجري قرعة جديدة لتحديد 5 مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى المونديال.

وتم تصنيف المنتخبات الـ40 المشاركة إلى 4 مستويات جاءت كالتالي:

المستوى الأول:

السنغال - تونس - نيجيريا - الجزائر - المغرب - غانا - مصر - الكاميرون - مالي - الكونغو الديمقراطية.

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المستوي الثاني:

بوركينا فاسو - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - غينيا - أوغندا - كاب فيردي - الجابون - بنين - زامبيا - الكونغو.

المستوى الثالث:

مدغشقر - موريتانيا - ليبيا - موزمبيق - كينيا - أفريقيا الوسطى - زيمبابوي - النيجر - ناميبيا - غينيا بيساو.

المستوى الرابع:

مالاوي - أنجولا - توجو - السودان - رواندا - تنزانيا - غينيا الإستوائية - إثيوبيا - ليبيريا - جيبوتي.