شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية.. ومران قوي للحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الإثنين، بملعب عبداللطيف أبرجيلة.

وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

وعلى صعيد حراس المرمى، وحرص عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، على منح الرباعي محمود عبدالرحيم «جنش»، ومحمد عواد، محمد أبوجبل، ومحمد صبحي، بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق تدريبات الحراس.

Advertisements

وخضع أبوجبل لبعض التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث قام بالجري حول الملعب.

وخاض الحراس مران فني قوي حيث بدأ ببعض التدريبات البدنية، ثم فقرة للتدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة، وفقرة أخرى للتعامل مع الألعاب الهوائية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.