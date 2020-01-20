شكرا لقرائتكم خبر عن جاري نيفيل: مانشستر يونايتد في حاجة لجناح كـ«ستيرلينج» و«محرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاري نيفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الفريق في حاجة إلى أجنحة مثل رحيم ستيرلينج ورياض محرز، نجمي مانشستر سيتي الإنجليزي لتضييق الفارق بين الشياطين الحمر وفرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.

وأوضح «نيفيل»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «أعتقد أنه حين ننظر إلى ستيرلينج، محرز، بيرناردو سيلفا، فهم في مستوى أعلى كثيرًا من دانيال جيمس».

وأضاف: «في قائمة من 22 لاعبًا، سترغب أن يكون جيمس هو ثالث أو رابع جناح في الترتيب».