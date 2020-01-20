شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يجتمع مع الجهاز الإداري بالأهلي لترتيب رحلة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري برئاسة سمير عدلي خلال الساعات المقبلة؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة برحلة السودان المرتقبة لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مطلع فبراير المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للنادي إن الأيام الماضية شهدت تحركات مكثفة من الجهاز الإداري للأهلي؛ لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان، وتنسيق موعد سفر البعثة، وأيضا الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

يذكر أن الأهلي على موعد مع مباراة مهمة مساء الأحد المقبل أمام النجم الساحلي التونسي على استاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.