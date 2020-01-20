شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنانديز يوجه رساله غامضة بعد فشل انتقاله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 نشر برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي تدوينة له على الانستغرام، في ظل تعنت إدارة فريقه بعدم قبول انتقال لفريق مانشستر يونايتد نتيجة ضعف المقابل المادي.

Advertisements وعرضت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي نحو ٥٠ مليون جنيه استرليني لضم صاحب ال٢٥ عاما، ولكن سبورتينج لشبونة يصر بالحصول على ٧٠ مليون جنيه استرليني. جاءت رسالة فيرنانديز، قائلا "كن شخصا لم يصدقه أحد ما ستكون عليه". الجدير بالذكر أن فيرنانديز، سوف يعود إلى براجا مساء الثلاثاء، من أجل المشاركة في مباراة نصف نهائي الكأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيرنانديز يوجه رساله غامضة بعد فشل انتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.