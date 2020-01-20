- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأهل فريقا التلال واهلي تعز الى نصف نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - سيئون
تأهل فريقا التلال واهلي تعز الى دور نصف النهائي لبطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم في ختام منافسات المجموعة الاولى للبطولة المقامة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وتغلب التلال على الهلال بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط متصدر المركز الاول للمجموعة فيما توقف رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الثالث مودعاً البطولة.
كما تغلب اهلي تعز على منافسه اليرموك بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة فيما توقف اليرموك عند نقطة واحدة في المركز الرابع خارج حسابات التاهل.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل فريقا التلال واهلي تعز الى نصف نهائي الدوري التنشيطي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.