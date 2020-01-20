شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام منافسات البطولة الثالثة لنادي التنس العدني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الخليج 365 - عدن اختتمت اليوم على ملاعب نادي التنس العدني بكريتر ،منافسات البطولة المفتوحة الثالثة للتنس للفئات العمرية البراعم و الناشئين و الشباب و الممتاز التي نظمها نادي التنس العدني خلال الفترة من 5-19يناير الجاري .

و أسفرت منافسات البطولة عن النتائج التالية : فئة البراعم : المركز الأول / محمد عادل المركز الثاني / أحمد رفي المركز الثالث / ريان محمد فئة الناشئين : المركز الأول / أحمد خالد Advertisements المركز الثاني /معاذ الصبر المركز الثالث / ترتيل فايز فئة الشباب : المركز الأول / نورس فايز المركز الثاني / عبدالرحمن فايز المركز الثالث / محمد مكي فئة الممتاز : المركز الأول / نورس فايز المركز الثاني / منصور محمد المركز الثالث / عبدالرحمن فايزالزوجي : وفي ختام فعاليات البطولة قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و الامين العام لنادي التنس العدني جمال بحاح و وكيل النادي الكابتن وديع ثابت بتكريم اللاعبين الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات العمرية بالكؤوس والميداليات والجوائز المادية.

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