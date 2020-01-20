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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يصارع من أجل الحصول على هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تتواصل جهود إدارة برشلونة الإسباني لتدعيم الفريق بصفقات ذات فائدة خاصة حينما تكون الهولندي المميز دوني فاندي بيك لاعب أياكس أمستردام القريب تماما من ريال مدريد.
وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة تصارع الزمن من أجل الفوز بخدمات الشاب الهولندي، على الرغم من انتشار تقارير صحفية سابقة تؤكد توقيع دوني مع ريال مدريد مقابل ٥٥ مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن البرسا تدخل كثيرا لإفساد تلك الصفقة بعرض مبالغ مادية كبيرة، ولكن أيامي أمستردام قرر أن يفعي بوعده لإدارة ريال مدريد.
وكانت هناك محاولات عديدة سابقة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم صاحب ال٢٢، إلا أن اللاعب تمسك تماما وبقوة للانتقال بصفوف ريال مدريد.
الجدير بالذكر أن فان دي بيك هذا الموسم سجل تسعة أهداف خلال ٢٥ مواجهة بين الدوري ودوري أبطال أوروبا رفقة أياكس أمستردام.
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