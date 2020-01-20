بالأرقام.. ثيو هيرنانديز يعادل رقم بانونشي ويصبح أكثر مدافع تهديفيا في الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

يقدم الفرنسي ثيو هيرنانديز ، ظهير نادى ميلان الإيطالي مستويات مميزة ،منذ قدومه في الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد الإسباني ، علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، صاحب 22 عام يمثل حجر الزاوية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الفرنسي الحاصل علي دوري ابطال اوروبا برفقة البلانكو الابيض، مثل ميلان في بطولة الدورى في 16 مباراة بدأ في 15 وحل بديلا في لقاء وحيد، سجل 5 اهداف وصنع هدفين ،اخر هذه الاهداف في شباك اودينيزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار الجولة العشرون والتي انتهت بفوز الروسونيري بثلاث اهداف مقابل هدفين.

