شكرا لقرائتكم سر انقلاب فايلر على أزارو وصالح جمعة داخل الأهلي .. ترجمة وكسر إيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، عن صمته فيما يخص أزمات بعض لاعبي الفريق الكروي، بعد حديثه عن صالح جمعة لاعب الوسط، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون منذ ساعات، وتمنياته التوفيق للاعب خارج القلعة الحمراء.

تصريحات فايلر جاءت بعد ساعات قليلة من توجيه صالح جمعة، اتهامات للمدرب السويسري، بتعمد تجاهله ومعاملته بشكل سي، ليرد عليه المدرب، قائلا : "أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين ..الأول في الملعب والثاني تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل في مكان أخر بعيداً عن الاهلي".

الخليج 365، تواصل مع عدد من المقربين من فايلر، لمعرفة سر انقلاب المدرب السويسري على صالح جمعة، وكذلك المغربي وليد أزارو الذى طلب رحيله، بشكل رسمي لقيد المهاجم السنغالي، أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، من نادي رابيد فيينا النمساوي.

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كشفت المصادر أن فايلر، لم ينقلب على ثنائي الأهلي صالح جمعة ووليد أزارو بين ليلة وضحاها حيث منحهم المدرب السويسري العديد من الفرص سواء من الناحية الفنية فى التدريبات أو من ناحية الالتزام والتركيز خارج الملعب.

أضافت المصادر أن القشة التى قسمت ظهر البعير فى علاقة فايلر مع صالح جمعة كان تصريحات اللاعب التى هاجم خلالها المدرب، حيث قام بعض المقربين من المدير الفني السويسري بترجمة هذه التصريحات للخواجة، الذى أبدي انزعاج شديد بعد سماعه لذا قام وعلى عكس المعتاد بالتعليق عليها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون رغم رفضه فى أوقات سابقة الحديث عن أى أمور غير فنية خلال المؤتمرات الصحفية للمباريات.

وفيما يخص أزمة وليد أزارو أوضحت المصادر أن فايلر، يرفض نهائيا استمرار اللاعب المغربي، بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على الاستبعاد من قائمة الأهلي فى مباراة طنطا، وهو ما ترتب عليه إصابة اللاعب بكسر فى إصبع يده أثناء الاعتراض الشديد.