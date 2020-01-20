شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر الـ"12" مليون فى بقاء عبد الله السعيد بالدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مسئولو بيراميدز فى اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، وتم الانتهاء من تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق ومنتخب مصر الوطنى، لينهى مسئولو بيراميدز الأزمة الدائرة حول رحيل السعيد عن الفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الجارى وجدد عبد الله السعيد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات، وأعلن اللاعب، أنه جدد عقده مع ناديه الحالى.

ووفقا لمصدر مقرب من عبد الله السعيد أوضح لـ"الخليج 365" تفاصيل استمرار عبد الله السعيد فى الدورى المصرى وتحديداً مع ناديه الحالى بعد العروض التى تلقاها اللاعب من الدورى الإماراتى من أندية الوحدة والجزيرة والشارقة حيث كشف ذلك المصدر إن عبد الله السعيد طلب من الأندية الإماراتية الحصول على مليون دولار فى أول 6 أشهر من التعاقد ليرحل عن الدورى المصرى فى شهر يناير الجارى مع تقاضى 2 مليون دولار فى الموسم المقبل.

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وتابع المصدر ذاته إن الأندية الإماراتية عرض أحدهما على عبد الله السعيد تقاضى 750 ألف دولار فى أول ستة أشهر ومليون دولار و500 ألف دولار فى الموسم المقبل أي أقل مما طلبه السعيد فى التعاقد بما يوازى 750 ألف دولار أي ما يقارب من 12 مليون جنيه مصرى وهو ما رفضه اللاعب حيث يرى إن القيم المالية التى عرضت عليه قريبة مما يتقاضيه فى بيراميدز لذا فضل تجديد التعاقد مع ناديه والاستمرار فى الدورى المصرى.

ورفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة فى قائمة الفريق السماوى لقيد لاعبين جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين فى انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادى من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلى السابق فى الصيف الماضي، الأمر الذى يجبر المسئولين على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط فى أى منهما حتى إن كان لا يحصل على فرصة المشاركة فى الوقت الحالى.

من جهته أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ضغط المباريات ومشاركة بيراميدز فى ثلاث بطولات مختلفة "الدورى والكونفدرالية وكأس مصر"، ويعانى الفريق من العديد من الإصابات الأمر الذى سيمنح كل لاعب فرصة حقيقية للظهور لاسيما وأن جميع المقيدون بالقائمة لاعبون على أعلى مستوى ولا غنى عنهم.