شكرا لقرائتكم 4 دوافع رئيسية فى خطة كارتيرون لتخطي مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم حيث قام بتدريبات خاصة لللاعبين في فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين.

وركز كارتيرون على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اهتم باللعب من لمسة واحده في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط.

وشهدت هذه الفقرة قيام المدير الفني الفرنسي بمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.

وارتكزت الخطة الاساسية للمدرب الفرنسي على 4 عوامل رئيسية أهمها اللعب من لمسة واحده في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط، والتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.

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وفى ذات السياق انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف ابو رجيلة .

وخاض شيكابالا تدريبات الكرة والتقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.