شكرا لقرائتكم التفاصيل المالية لعرض الاتفاق السعودي لإنهاء أزمة أزارو مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365"، أن نادى الإتفاق السعودى أرسل خلال الساعات الماضية عرضاً رسمياً لضم وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجاري بعد استقرار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالي اليو بادجي والذي تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

أوضح المصدر الأهلاوي، أن نادي الاتفاق السعودي، عرض سداد 500 ألف دولار للنادي الأهلي، نظير الحصول على خدمات وليد أزارو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وتوترت علاقة وليد أزارو داخل النادي الأهلي بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، في الوقت الذي يرغب اللاعب في المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده.

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وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعات متواصلة لحسم مصير أزارو وعدد أخر من اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء ومنهم صلاح محسن وجيرالدو وصالح جمعة خاصة الأخير الذي أعلن فايلر عدم رغبته في وجوده.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن العرض لم يتضمن مقابل مادي ولكنه اشتمل على طلب الحصول على خدمات اللاعب سواء من خلال استعارته أو شرائه بشكل نهائي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.