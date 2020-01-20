شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة ينصح شقيقة بشأن أزمته مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبد الله جمعة، نجم نادي الزمالك، نصيحة لشقيقه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، على خلفية أزمة الأخير مع ناديه، والتي تسببت في إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، عدم رغبته في تواجد صالح جمعة داخل صفوف الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب في الدوري العام والتي حسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة .

ونصح عبد الله جمعة شقيقه وفقاً لمصدر قريب الصلة منهما بالموافقة على الخروج للإعارة لمدة 6 أشهر والتراجع عن رفضه للفكرة والإصرار على البيع النهائي أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده، وذلك من أجل الحصول على فرصة اللعب ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني للمنتخب.

وقال عبد الله جمعة لصالح :"الإعارة هي الحل الأمثل لك في الوقت الحالي..فايلر لن يعتمد عليك خاصة بعد تصريحاتك ضده..استمرارك يعني تجميدك ومن ثم ابتعادك أكثر عن مستواك أما خروجك معاراً سيضمن لك اللعب واستعادة مستواك وفي وقتها ستجبر الأهلي على إعادتك من جديد لصفوفه بنهاية الموسم الجاري" .

وصعد صالح جمعة أزمته مع إدارة ناديه، بعد إعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده، وتلقى صالح جمعة 4 عروض محلية أبرزها من أندية سموحة وإنبى، فيما لم يصل للاعب أى عرض خارجى حتى هذه اللحظة، رغم محاولات النادى الأهلى مخاطبة عدد من الأندية السعودية لإقناعهم بالحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، ولكن لم تحصل الإدارة الحمراء على تأكيد بالموافقة حتى هذه اللحظة، وذلك بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التى نشبت بين الطرفين خلال الساعات الماضية .

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صالح جمعة أبدى حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر قائلا، "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفنى، فايلر، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأى لاعب عنده شقين.. الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وقضى صالح جمعة فى الأهلى 1500 يوم بخلاف أكثر من 150 يوما فى الفيصلى السعودى، وتوج مع الأهلى بـ4 ألقاب لبطولة الدورى العام، وبطولة كأس مصر، ولقب لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وسجل 12 هدفاً وصنع 13 هدفاً لزملائه.