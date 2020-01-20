شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة يواصل برنامج التأهيل باشراف جهاز الزمالك الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل عبد الله جمعة ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي للفريق، بعض تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة ببطولة الدوري الممتاز.

وخضع الظهير الايسر لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق المقام حاليا بملعب النادي في ميت عقبة.

ويستضيف الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى الوقت الذى عقد فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وحضر الجلسة الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.