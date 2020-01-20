شكرا لقرائتكم مران الزمالك ..تدريبات قوية لحراس المرمى استعدادا لـ مازيمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد محمد أبوجبل ومحمد صبحي بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق تدريبات الحراس.

ويخضع أبوجبل لبعض التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث قام بالجري حول الملعب.

فيما أدى الحراس مران فني قوي حيث بدأ ببعض التدريبات البدنية، ثم فقرة للتدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة، وفقرة أخرى للتعامل مع الألعاب الهوائية.

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وفى نفس السياق قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم حيث قام بتدريبات خاصة لللاعبين في فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين.

وركز كارتيرون على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اهتم باللعب من لمسة واحده في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط.

وشهدت هذه الفقرة قيام المدير الفني الفرنسي بمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.