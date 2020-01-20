شكرا لقرائتكم تعرف على مجموعة الاتحاد السكندري ببطولة دبى الدولية لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة بطولة دبى الدولية لكرة السلة والتى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل ، بنادى شباب الاهلى الاماراتى، عن وقوع فريق الاتحاد السكندرى ضمن المجموعة الأولى ، بجانب فرق كل من الرياضى اللبنانى، و سلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى .

وعلى مستوى المجموعة الثانية فجاء فيها نادى بيروت اللبنانى ، و مايتى الفلبينى، رادس التونسى ، و الاتحاد السورى ، بالإضافة إلى منتخب الامارات.

ويقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث ، بعد أن خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، و وصل رصيده إلى 17 نقطة ، يوتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج ، و التى كان مقرر إقامتها الأربعاء الماضى، إلا ان التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى ، على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل .

ويتصدر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق ، ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة من البطولة ، للمراكز من الاول الى الثامن ، بعد أن فاز فى 8 مباريات وخسر فى اثنان ، برصيد 18 نقطة ، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط ، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز و الخسارة .

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وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى أربعة مباريات و خسر فى 6 مواجهات ، و وصل رصيده الى 14 نقطة، و هو نفس رصيد سبورتنج الذى حل خامسا .

وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة و التأمين و طلائع الجيش ، وجاءت نقاطهم 14 و 11 و11 على الترتيب .

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.