شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل موقعة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف ابو رجيلة .

وخاض شيكا تدريبات الكرة والتقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتألق شيكا فى المباراة الأخيرة وأحرز هدفا فى مرمى الجونة بعد غياب دام لأكثر من سنتين حين سجل آخر أهدافه مع الزمالك بالدورى العام، عاد النجم العائد محمود عبد الرازق شيكابالا، للتسجيل مرة أخرى بالدورى المصرى.

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وساهم شيكا فى رقم قياسى جديد يسجله بقميص الزمالك، حيث ساهم اللاعب فى 137 هدفا للفريق فى كل البطولات المحلية والقارية، وكانت آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان.

سجل شيكابالا هدفه الـ58 مع الأبيض وصنع رقما قياسيا جديدا حيث بلغ 79 مع الفريق بهدف محمد أوناجم الثانى فى شباك الجونة.