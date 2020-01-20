شكرا لقرائتكم نصائح كارتيرون للاعبى الزمالك فى جلسة فنية بمران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحضر الجلسة الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وبعدها قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران اليوم حيث قام بتدريبات خاصة لللاعبين في فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين.

وركز كارتيرون على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اهتم باللعب من لمسة واحده في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط.

وشهدت هذه الفقرة قيام المدير الفني الفرنسي بمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.