شكرا لقرائتكم جلسة خاصة للاعبى الزمالك مع كارتيرون قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة مازيمبى الكونغولى، يوم الجمعة المقبلة، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وجاءت الجلسة فى حضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.
ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، والتى يسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.
ويحتل الزمالك، المركز الثانى، فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.
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