شكرا لقرائتكم جلسة خاصة للاعبى الزمالك مع كارتيرون قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة مازيمبى الكونغولى، يوم الجمعة المقبلة، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وجاءت الجلسة فى حضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

فيما واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران بعض تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة ببطولة الدوري الممتاز، التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم وبذلك سيعود الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، للاعتماد على محمد عبد الشافى، فى قيادة الجبهة اليسرى أمام مازيمبى، حيث تقلصت فرص عبد الله جمعة فى اللحاق بالمواجهة حيث حال عودته للتدريبات الجماعية قبل لقاء بطل الكونغو سيرفض المدرب الفرنسى المجازفة به فى مواجهة الجمعة المقبلة، بعدما اعتمد عليه بصورة أساسية فى اللقاء الماضى أمام الجونة.

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ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، والتى يسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى، فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.