شكرا لقرائتكم تعرف على آخر مستجدات رحلة الأهلى للسودان استعدادا لمواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الإداري برئاسة سمير عدلي خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة برحلة السودان المرتقبة لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مطلع فبراير المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الإداري للأهلي؛ لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان، وتنسيق موعد سفر البعثة، وأيضا الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

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فاز الأهلي على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.