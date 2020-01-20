الأسباب الحقيقية وراء انقلاب مدرب الأهلي على صالح جمعة ووليد أزارو

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عن أزمات بعض لاعبي الفريق، خاصة صانع الألعاب صالح جمعة، والمهاجم المغربي وليد أزارو.

يأتي هذا بعد ساعات من تحقيق الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون العرب، مساء أمس الأحد، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، قال فايلر إن صالح جمعة لن يتواجد في صفوف القلعة الحمراء مجدداً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً لعدد من وسائل الإعلام بشأن "تعرضه لمعاملة سيئة".

وأوضح السويسري: "لا أتابع وسائل الإعلام المصرية، ولكنني عرفت ما قاله صالح جمعة، وبناءً على تصريحاته تم خصم مبلغ مالي منه".

وأضاف فايلر: "أتمنى له النجاح مع أي فريق آخر وأن ينجح هناك، لكنه لن يتواجد معنا خلال الفترة المقبلة".

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وكان صالح جمعة قد اتهم فايلر بأنه "يعامله بشكل سيئ وغير مبرر"، مضيفاً أن السويسري يستبعده دائماً من القائمة والتقسيمة في التدريبات دون أسباب محددة، بالإضافة إلى تصعيده لاعبين ناشئين للعب التقسيمة في التدريبات على حسابه.

وكشفت صحيفة "اليوم السابع" عن الأسباب الحقيقية وراء انقلاب المدرب السويسري على صالح جمعة، بالإضافة إلى وليد أزارو، الذى طلب رحيله، بشكل رسمي لقيد المهاجم السنغالي، أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، من نادي رابيد فيينا النمساوي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فايلر قولها إنه لم ينقلب على الثنائي جمعة وأزارو بشكل مفاجيء، مشيرة إلى أن فايلر منحهم العديد من الفرص سواء من الناحية الفنية فى التدريبات أو من ناحية الالتزام والتركيز خارج الملعب.

وأضافت المصادر أن الأزمة تفاقمت عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها صالح جمعة والتي هاجم خلالها المدرب، حيث نقت تلك التصريحات إلى فايلر الذي أعرب عن انزعاجه الشديد، ليقرر التعليق عليها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون.

وعن وليد أزارو، قالت المصادر إن فايلر يرفض نهائياً استمرار اللاعب المغربي، بعدما اعترض بشكل غير لائق على الاستبعاد من قائمة الأهلي فى مباراة طنطا، وهو ما ترتب عليه إصابة اللاعب بكسر فى إصبع يده أثناء الاعتراض الشديد.