تفاصيل خناقة كهربا وأحمد فتحي.. و«تويتر» يتدخل لإنهاء الأزمة

دخل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا وأحمد فتحي، في مشادة كلامية، خلال مباراة الفريق مام المقاولون التي أقيمت مساء أمس الأحد.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر خاصة له داخل القلعة الحمراء قولها إن أحمد فتحي ومحمود كهربا تصافحا عقب مباراة المقاولون التي جرت مساء أمس بشكل طبيعي.

وأوضحت المصادر أن المشادة التي حدثت بينهما لم تتخط "عصبية ملعب"، حيث انتهت داخل غرف الملابس وقبل خروج حافلة الفريق من ستاد السلام.

وأكدت المصادر أن فتحي وكهربا تجمعهما صداقة قوية، بالرغم من فارق السن بينهما خلال تواجدهما في المنتخب الوطني.

من جانبهما، أعلن الثنائي أحمد فتحي ومحمود كهربا عن نهاية الخلاف بينهما.

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وكتب اللاعبان رسائل ترحيب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على محاولات تضخيم المشادة التي نشبت بينهما في لقاء المقاولون العرب مساء أمس.

ونشر أحمد فتحي صورة عبر حسابه تجمعه بكهربا، ليرد الأخير عليها قائلاً: "صباح الفل يا قلب الأسد".

يشار إلى أن الأهلي حقق فوزاً هاماً على المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، ضمن مناسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي كل من حسين الشحات ووليد سليمان.