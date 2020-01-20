سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الاتفاق السعودى لإنهاء أزمة أزارو مع الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة التفاصيل المالية لعرض نادى الاتفاق السعودى للتعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجارى. وكشف مصدر بالنادى الأهلي لـ"سوبر كورة"، أن نادى الاتفاق السعودى أرسل خلال الساعات الماضية عرضاً رسمياً لضم وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجاري بعد استقرار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالي اليو بادجي والذي تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى.

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وتوترت علاقة وليد أزارو داخل النادي الأهلي بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده.

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وتعقد لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعات متواصلة لحسم مصير أزارو وعدد أخر من اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء ومنهم صلاح محسن وجيرالدو وصالح جمعة خاصة الأخير الذى أعلن فايلر عدم رغبته في وجوده.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.