شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُلزم شيكابالا بخوض مران إضافى قبل مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادى، وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء خوض شيكابالا لمران إضافى بمجموعة من التدريبات فى الجيمانزيوم فى إطار البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق لتجهيزه بأفضل صورة، وتألق الأباتشى عقب عودته للمشاركة مع الزمالك فى التشكيل الأساسى فى اللقاء الماضى أمام الجونة فى المباراة التى سجل فيها هدفا من فوز الأبيض بثنائية نظيفة على الفريق الساحلى فى الجولة السابقة من بطولة الدورى الممتاز.

فيما قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك اللاعبين فى فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم، وركز خلالها على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، واهتم باللعب من لمسة واحدة فى المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط، وشهدت هذه الفقرة منح المدير الفنى الفرنسى اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة فى التمرير.

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ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة، ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل، ويسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.