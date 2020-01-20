شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر انقلاب فايلر على أزارو وصالح جمعة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن صمته فيما يخص أزمات بعض لاعبى الفريق الكروى، بعد حديثه عن صالح جمعة لاعب الوسط، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة المقاولون منذ ساعات، وتمنياته التوفيق للاعب خارج القلعة الحمراء.

تصريحات فايلر جاءت بعد ساعات قليلة من توجيه صالح جمعة اتهامات للمدرب السويسرى بتعمد تجاهله ومعاملته بشكل سيئ، ليرد عليه المدرب قائلا، "أنا لا أتابع وسائل الإعلام، وأى لاعب عنده شقان، الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن يُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

سوبر كورة تواصل مع عدد من المقربين من فايلر لمعرفة سر انقلاب المدرب السويسرى على صالح جمعة، وكذلك المغربى وليد أزارو الذى طلب رحيله بشكل رسمى لقيد المهاجم السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء من نادى رابيد فيينا النمساوي.

وكشفت المصادر أن فايلر لم ينقلب على ثنائى الأهلى صالح جمعة ووليد أزارو بين ليلة وضحاها، حيث منحهما المدرب السويسرى العديد من الفرص سواء من الناحية الفنية فى التدريبات أو من ناحية الالتزام والتركيز خارج الملعب.

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وانتهت مباراة الأهلى والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وأبدى السويسرى فايلر سعادته وارتياحه للفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة قائلاً: "خضنا أول ربع ساعة بشكل جيد واستطعنا تسجيل هدف بعد حوالى 20 دقيقة وكان هذا جيد من أجل الهدوء، وكانت هناك إلتحامات كثيرة لأننا امام فريق محترم يقدم عروض قوية فى الدورى هذا الموسم وهذا كان سبباً فى قوة اللقاء".