شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة دبى الدولية لكرة السلة ، والتى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بنادى شباب الأهلى الإماراتى، عن وقوع فريق الاتحاد السكندرى بالمجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى.

وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

من ناحية أخرى، يقع فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بالدورى، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 8 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 17 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة امام سبورتنج، كان مقررا إقامتها الأربعاء الماضى إلا أن التأجيل جاء بسبب وفاة والدة المدير الفنى على أن يتم إقامتها يوم 27 فبراير المقبل.

ويتصدر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق، ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة من البطولة، للمراكز من الاول الى الثامن، بعد أن فاز فى 8 مباريات وخسر فى اثنان، برصيد 18 نقطة، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز و الخسارة .

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وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى أربعة مباريات و خسر فى 6 مواجهات، و وصل رصيده الى 14 نقطة، و هو نفس رصيد سبورتنج الذى حل خامسا .

وفيما يخص آخر 3 مراكز فهى سموحة و التأمين و طلائع الجيش، وجاءت نقاطهم 14 و 11 و11 على الترتيب.

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.