سوبر كورة يكشف سر الـ12 مليون جنيه فى بقاء عبد الله السعيد بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مسئولو بيراميدز فى اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية لإنهاء تجديد عقد عبد الله السعيد، لاعب الفريق ومنتخب مصر الوطنى، لينهى مسئولو بيراميدز الأزمة الدائرة حول رحيل السعيد عن الفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، وأعلن اللاعب تجديد عقده مع ناديه لمدة 3 سنوات.

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ورفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة فى قائمة الفريق السماوى لقيد لاعبين جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين فى انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادى من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلى السابق فى الصيف الماضي، الأمر الذى يجبر المسئولين على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط فى أى منهما حتى إن كان لا يحصل على فرصة المشاركة فى الوقت الحالى.

من جهته أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى لاعب من صفوف الفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ضغط المباريات ومشاركة بيراميدز فى ثلاث بطولات مختلفة "الدورى والكونفدرالية وكأس مصر"، ويعانى الفريق من العديد من الإصابات الأمر الذى سيمنح كل لاعب فرصة حقيقية للظهور لاسيما وأن جميع المقيدون بالقائمة لاعبون على أعلى مستوى ولا غنى عنهم.