شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فرص لحاق عبد الله جمعة بمباراة الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة المقبل باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وجاءت الجلسة فى حضور الثنائى سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز مدربى الفريق، لشرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، ومنح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

فيما واصل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق، على هامش المران بعض تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة ببطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم.

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وبذلك سيعود الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، للاعتماد على محمد عبد الشافى فى قيادة الجبهة اليسرى أمام مازيمبى، وتقلصت فرص عبد الله جمعة فى اللحاق بالمواجهة، وحال عودته للتدريبات الجماعية قبل لقاء بطل الكونغو سيرفض المدرب الفرنسى المجازفة به فى مواجهة الجمعة المقبل، بعدما اعتمد عليه بصورة أساسية فى اللقاء الماضى أمام الجونة.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة، ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل، ويسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.