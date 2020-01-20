شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طبيب الأهلي يزف نبأ سعيدا لـ فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تحسن حالة نجم الأهلي، وأن اللاعب يخطو خطوات جيدة جداً فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، قائلا، "إنه يقترب تدريجياً من إعلان جاهزيته والعودة للتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل".

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وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاى، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.