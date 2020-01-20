شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات السفر للسودان قبل مواجهة الهلال فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، جلسة مع الجهاز الإدارى برئاسة سمير عدلى خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة برحلة السودان المرتقبة لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها مطلع فبراير المقبل، فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الإدارى للأهلي لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان، وتنسيق موعد سفر البعثة، وأيضاً الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

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الأهلى على موعد مع مباراة مهمة مساء الأحد المقبل أمام النجم الساحلى التونسى باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثانى.

وضم تشكيل الأهلى كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.