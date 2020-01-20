شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي و5 أندية تونسية تكشف خطط النجم الساحلي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على 6 تسجيلات لمباريات النجم الساحلى التونسي لدراسته، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلى أمام الترجى والأفريقى ونجم متلوى التونسيين فى الرابطة التونسية المحترفة الأولي، بالإضافة إلى مباراتى النجم الساحلى أمام الهلال السودانى فى تونس والسودان.

كما يستعين فايلر بتسجيل مباراة الذهاب بين الأهلى والنجم التى أقيمت باستاد رادس فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق التونسي؛ استعدادا لمواجهة الأحد المقبل المهمة فى رحلة الأهلى للمنافسة على حجز إحدى بطاقتى التأهل للدور ربع النهائي.

وفاز الأهلى على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان فى الدقيقتين 20 و80، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلى فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولى - عمرو السولية - محمد مجدى "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلى - معروف يوسف - كريم مصطفى وفى الهجوم سيف الدين لجزيرى - شكرى نجيب - محمد سالم.