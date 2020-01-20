شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لوادى دجلة وأسوان فى الدورى قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساوى فريقا أسوان ووادى دجلة فى عدد الأهداف التى سجلها كل فريق خلال مسيرته فى بطولة الدورى منذ بداية الموسم وحتى الآن، حيث سجل كل منهما 13 هدفا. ويلتقى فريق أسوان مع وادى دجلة فى الثانية والنصف ظهر اليوم باستاد ممثل الصعيد، فى إطار الجولة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.

وتٌعد مباراة اليوم صعبة للفريقين اللذين يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ، ويدخل أسوان مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه باعتبار مباراة اليوم هى الأهم فى الدور الأول لكونها مع المنافس المباشر فى صراع الهبوط والفوز بها يمثل دفعة كبيرة للفريق ، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان فى مواجهة دجلة مكون من : " مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد".

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فى المقابل شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة خطف الفوز للهروب من دوامة الهبوط وإستعادة نغمة الانتصارات ، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان مكون من : "خالد وليد ، يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، عبد الله محمود ، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، بوزاس ، عبد الكبير الوادي، رجب عمران، حسام عرفات".

وكان تاكيس جونيس فضل السفر إلى أسوان السبت لإقامة معسكر إعداد قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، لاسيما أن الخواجة اليوناني كان يكتفي بمعسكر إعداد قبل موعد المبارة بـ 24 ساعة فقط.