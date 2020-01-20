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برة الملعب.. سلمى الكومى نجمة الطائرة: بحب السفر والتصوير وكان نفسى أبقى قاضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

 

نجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى الكومى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الأهلى سابقا، وتعد أبرز نجمات اللعبة فى المرحلة السنية تحت 16 سنة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

 

سلمى الكومى
سلمى الكومى

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب جدا السفر والتصوير بصراحة.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كاساديا بالفراخ ومكرونة بالباشاميل بعملهم حلو قوى.

 

لاعبة الطائرة
لاعبة الطائرة

 

من نجمك المفضل؟

عادل إمام وفؤاد المهندس علشان بحب الكوميدى قوى.

 

سلمى
سلمى

 

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من مطربك المفضل؟

عمرو دياب بحب كل أغانيه.

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

قاضية هى ممكن تبقى غريبة شوية بس علشان نفسى أقدر أجيب حقوق الناس.

 

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

ساعات برد بس بخاف أعمل مشكلة، وبعض الأوقات بعمل نفسى مش واخدة بالى خوف من أنى أتأذى.

 

لاعب الكرة الطائرة
لاعبة الكرة الطائرة

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

Monica bellocci

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا مريحة قوى بالنسبة لى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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