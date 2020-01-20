شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى الكومى نجمة الطائرة: بحب السفر والتصوير وكان نفسى أبقى قاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى الكومى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الأهلى سابقا، وتعد أبرز نجمات اللعبة فى المرحلة السنية تحت 16 سنة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:



سلمى الكومى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب جدا السفر والتصوير بصراحة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كاساديا بالفراخ ومكرونة بالباشاميل بعملهم حلو قوى.



لاعبة الطائرة

من نجمك المفضل؟

عادل إمام وفؤاد المهندس علشان بحب الكوميدى قوى.



سلمى

Advertisements

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب بحب كل أغانيه.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

قاضية هى ممكن تبقى غريبة شوية بس علشان نفسى أقدر أجيب حقوق الناس.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

ساعات برد بس بخاف أعمل مشكلة، وبعض الأوقات بعمل نفسى مش واخدة بالى خوف من أنى أتأذى.



لاعبة الكرة الطائرة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

Monica bellocci

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا مريحة قوى بالنسبة لى.