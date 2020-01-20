كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران.. ومواصلة تأهيل جنش وعبد الله جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة اللاعبين في فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم.

وركز كارتيرون على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اهتم باللعب من لمسة واحده في المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط.

وشهدت هذه الفقرة قيام المدير الفني الفرنسي بمنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة في التمرير.

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وواصل عبدالله جمعة ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الجونة ببطولة الدوري الممتاز.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك على هامش مران الفريق المقام حاليا بملعب النادي.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية، وأدى تدريبات الكرة وخاض التقسيمة، ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

وحرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالنادي على منح الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد محمد أبوجبل ومحمد صبحي بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق تدريبات الحراس.

وخضع أبوجبل لبعض التدريبات التأهيلية الإضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث قام بالجري حول الملعب.

وخاض الحراس مران فني قوي حيث بدأ ببعض التدريبات البدنية، ثم فقرة للتدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة، وفقرة أخرى للتعامل مع الألعاب الهوائية.