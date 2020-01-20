مباشر.. مصر 20 - 7 الجابون.. دور الـ8 لبطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والجابون في الدور الرئيسي (دور الـ8) لبطولة أفريقيا لكرة اليد. واحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته بالفوز بالعلامة الكاملة في المباريات الثلاثة أمام كينيا، وغينيا، والكونغو. وصعد المنتخب الكونغولي كثاني المجموعة، لينضم لمجموعة منتخب مصر في الدور الرئيسي، بالإضافة إلى أنجولا. ويقام دور الـ8 بنظام المجموعتين، حيث تصعد الفرق بنقاط مباراتها أمام منافسها المباشر بالمجموعة الذي تأهل للدور ذاته. Advertisements وصعد المنتخبان المصري والأنجولي لدور الـ8 بنقطتين، فيما يلعب منتخبي الجابون والكونغو بدون رصيد من النقاط. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراته أمام أنجولا يوم الأربعاء 22 من الشهر الحالي. ويصعد أول وثانى المجموعه للدور قبل النهائى. ويتأهل المتوج بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، فيما يخوض صاحبي المركزين الثاني والثالث مباريات تأهيلية. انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 20 -7، حيث سيطر الفراعنة على المباراة منذ الدقيقة الأولى واستطاع توسيع الفارق خلال دقائق الشوط.

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